Neja Filipič z 11. dosežkom kvalifikacij v finalu

V skupini B je bila sedmerica tedaj boljša od slovenske predstavnice, ki se ji je nasmihalo finale dvanajsterice. Ker je začela kot četrta po vrsti, je morala kar nekaj časa čakati, da je ne bi katera izmed tekmic prehitela. To se ni zgodilo in Neja Filipič se je lahko veselila novega finalnega nastopa. Filipič iz ljubljanskega Žaka je letos s 14,42 m izenačila svoj osebni rekord, na SP v japonski prestolnici pa je bila avtomatična kvalifikacijska norma za finale 14,35 m. To je uspelo le četverica tekmovalk. Med njimi je bila najboljša Kubanka Leyanis Perez Hernandez, letošnja svetovna dvoranska prvakinja je dosegla 14,66 m, nastopila pa je s slovensko tekmovalko v skupini A.

Filipič je bila blizu najboljšim v zadnjem obdobju. Marca letos na dvoranskem SP v kitajskem Nanjingu je zasedla šesto mesto, na dvoranskem EP pa je bila dva tedna pred tem osma. Osvojila je tudi drugo mesto v skupnem seštevku zlate dvoranske svetovne serije 2025. Lani je bila četrta v diamantni ligi, letos pa je finale s sedmim mestom v seštevku zgrešila le za eno mesto.