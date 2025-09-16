Svetli način
Neja Filipič z 11. dosežkom kvalifikacij v finalu

Tokio, 16. 09. 2025 14.11 | Posodobljeno pred 57 minutami

STA
Neja Filipič je četrti tekmovalni dan svetovnega prvenstva v atletiki, ki poteka v Tokiu, v kvalifikacijah troskoka zasedla 11. mesto s 14,05 metra in se uvrstila v finale. Boj za odličja v tej disciplini bo v četrtek ob 15:55 po slovenskem času. Tridesetletna Filipič je začela s 13,64 (veter +0,5 m/s), nato s 13,91 m (+1,2) in končala s 14,05 m (+0,7), in bila s tem četrta v skupini A.

Neja Filipič
Neja Filipič FOTO: Aljoša Kravanja

V skupini B je bila sedmerica tedaj boljša od slovenske predstavnice, ki se ji je nasmihalo finale dvanajsterice. Ker je začela kot četrta po vrsti, je morala kar nekaj časa čakati, da je ne bi katera izmed tekmic prehitela. To se ni zgodilo in Neja Filipič se je lahko veselila novega finalnega nastopa. Filipič iz ljubljanskega Žaka je letos s 14,42 m izenačila svoj osebni rekord, na SP v japonski prestolnici pa je bila avtomatična kvalifikacijska norma za finale 14,35 m. To je uspelo le četverica tekmovalk. Med njimi je bila najboljša Kubanka Leyanis Perez Hernandez, letošnja svetovna dvoranska prvakinja je dosegla 14,66 m, nastopila pa je s slovensko tekmovalko v skupini A.

Filipič je bila blizu najboljšim v zadnjem obdobju. Marca letos na dvoranskem SP v kitajskem Nanjingu je zasedla šesto mesto, na dvoranskem EP pa je bila dva tedna pred tem osma. Osvojila je tudi drugo mesto v skupnem seštevku zlate dvoranske svetovne serije 2025. Lani je bila četrta v diamantni ligi, letos pa je finale s sedmim mestom v seštevku zgrešila le za eno mesto.

atletika sp
GUNDABAD
16. 09. 2025 15.08
da bi vsaj v finalu našla kje še en pedenj v dolžino :)
