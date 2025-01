Neja Filipič zmagala na atletski zlati seriji

Druga v troskoku je bila Šarifa Davronova iz Uzbekistana (13,90 m), lanska mladinska svetovna prvakinja, pa tudi azijska prvakinja. Tretje mesto je zasedla Nemka Jessie Maduka (13,67 m).

Flipič je imela le en veljaven poskus, največjo daljavo tekme je dosegla v tretji seriji. Tedaj je za 30 cm zaostala za normo (14,35 m), za dvoransko evropsko prvenstvo marca na Nizozemskem.

"Prva tekma letos je bila in sem bila zelo nervozna pred startom. Po prvih prestopih sem šla v tretji skok brez polne hitrosti in bolj zato, da pridem do izida. Ta pa je res lep za moj najboljši začetek sezone. Ko sem hotela to izboljšati, pa sem imela iz polne hitrosti težave pri prehodu na desko. A to je normalna težava za uvod v sezono. Ker so bili skoki dolgi, imam dober občutek, zagotovo bom na naslednjih tekmah še boljša," je bila po zmago zadovoljna Filipič.

Ocenila je, da je dvorana v Astani ena najboljših, v katerih je tekmovala. "Nisem imela težav s spanjem, čeprav je štiriurna časovna razlika. Čeprav je zunaj res izjemno mrzlo, nas avtobus pripelje in odpelje prav do vhoda v dvorano in hotel, tako da se ti ni treba dolgo zadrževati na prostem," je dodala Filipič.