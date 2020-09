Nekateri ne bodo mirno spali: glavni obtoženec v aferi Aderlass izdal imena svojih strank

Glavni preiskovalec Franz Schwarzenbacherz Dunaja je danes potrdil, da je zdravnik Mark S. sodeloval s preiskovalci in jim izdajal imena svojih strank. Schwarzenbacher je povedal, da je bil obtoženec na zaslišanjih zelo kooperativen in povedal stvari, ki so pospešile preiskavo. "Povedal nam je imena, ki nam pred tem niso bila znana," je poudaril Schwarzenbacher.