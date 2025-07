Nekdanja biatlonka Laura Dahlmeier še vedno v steni

Reševalna prizadevanja, ki jih usklajuje mednarodna ekipa specialistov za gorsko reševanje in plezalcev v regiji, so v torek zvečer zaradi teme prekinili. Reševalci še vedno upajo, da bodo Nemko, ki se nahaja na težko dostopnem terenu, našli živo, čeprav je za to vedno manj možnosti. Prelet helikopterja v torek v steni ni pokazal znakov življenja, Dahlmeier pa je zagotovo težje poškodovana.