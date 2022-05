Nekdanja evropska prvakinja v judu osvojila najvišjo goro na svetu

Nekdanja dvakratna evropska prvakinja v judu v kategoriji do 57 kg Sabrina Filzmoser se je povzpela na vrh Mount Everesta. Enainštiridesetletna Avstrijka je v nedeljo popoldne stala na najvišji gori na svetu na 8848 metrih z judo pasom in maskoto mirovniške pobude judoistov Judo For Peace.

icon-expand Sabrina Filzmoser je nastopila tudi na lanskih OI v Tokiu FOTO: AP "To so bili najtežji dnevi v mojem življenju. Imela sem srečo, da sem ob lepem vremenu lahko sedela na vrhu," je sporočila Sabrina Filzmoser. Štirikratna olimpijka, ki trenutno opravlja naloge podpredsednice avstrijske judo zveze, od marca potuje po Indiji in Nepalu. Prekolesarila je že več kot 1000 kilometrov in premagala več kot 10.000 višinskih metrov. V začetku aprila se je začela pripravljati na vzpon na najvišjo goro sveta na območju Everesta. "Mami sem obljubila, da se bom vrnila z vsemi prsti na rokah in nogah ter tudi z bistro glavo. Uspelo mi je," je še poudarila Filzmoserjeva. Avstrijka je ostala v spominu tudi slovenskih ljubiteljev juda. Pred osmimi leti je na veliki nagradi v azerbajdžanskem Bakuju osvojila zlato, potem ko je v kategoriji do 57 kg v odločilnem boju po treh minutah z iponom premagala slovensko judoistko Vloro Beđeti.