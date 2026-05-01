Nekdanja št. 4 moškega tenisa po koncu sezone napovedala upokojitev

"Danes vam hočem nekaj sporočiti. Odločil sem se, da se bom ob koncu te sezone upokojil iz profesionalnega tenisa," je v objavi na Instagramu zapisal Kei Nišikori. "Že od otroštva sem navdušen nad tenisom in mu še naprej sledim s sanjami v srcu. Želim tekmovati na svetovnem odru. Uvrstitev na turneje ATP, igranje na najvišji ravni tekmovanja in ohranjanje prisotnosti med prvimi desetimi je nekaj, na kar sem izjemno ponosen. Ne glede na to, ali sem zmagal ali izgubil, je posebno vzdušje, ki sem ga čutil v polnih arenah, nenadomestljivo," je dodal nekdanja številka štiri moškega tenisa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

36-letnik je v karieri slavil na dvanajstih turnirjih ATP. Od tega je dvakrat slavil na domačih tleh v Tokiu leta 2012 in 2014. Nišikori je vrhunec svoje kariere dosegel leta 2014, v katerem je dosegel 54 zmag in le 14 porazov, ob tem pa je zmagal na štirih turnirjih serije ATP. Istega leta se je Japonec uvrstil tudi v finale odprtega prvenstva ZDA z zmago v polfinalu proti takratni številki ena Novaku Djokoviću. "Moja ljubezen do tenisa in prepričanje, da lahko postanem močnejši igralec, sta me vedno znova vračali na igrišče. Čutim, da so vse te izkušnje obogatile in oblikovale moje življenje. Globoko sem hvaležen svoji družini in vsem, ki so me ves čas podpirali," je zapisal Nišikori. "Če sem iskren, si še vedno želim nadaljevati svojo igralsko kariero. Kljub temu lahko, ko se ozrem nazaj na vse do te točke, ponosno rečem, da sem dal vse od sebe. Resnično sem vesel, da sem prehodil to pot. Cenil bom vsak trenutek preostalih dvobojev in se boril do konca," je zaključil Japonec.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke