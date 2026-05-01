Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Nekdanja št. 4 moškega tenisa po koncu sezone napovedala upokojitev

Ljubljana, 01. 05. 2026 08.57 pred 58 minutami 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Kei Nišikori

Japonski tenisač Kei Nišikori je na Instagramu naznanil, da bo po koncu letošnje sezone teniške loparje postavil v kot. Nišikori je bil v svoji karieri na lestvici ATP najvišje uvrščen na četrto mesto, kar je še vedno rekord za japonskega tenisača nasploh. 36-letnik je tudi prvi Japonec, ki se mu je uspelo uvrstiti med najboljših deset tenisačev na svetu. Japonec je do zdaj zmagal na dvanajstih turnirjih.

"Danes vam hočem nekaj sporočiti. Odločil sem se, da se bom ob koncu te sezone upokojil iz profesionalnega tenisa," je v objavi na Instagramu zapisal Kei Nišikori.

"Že od otroštva sem navdušen nad tenisom in mu še naprej sledim s sanjami v srcu. Želim tekmovati na svetovnem odru. Uvrstitev na turneje ATP, igranje na najvišji ravni tekmovanja in ohranjanje prisotnosti med prvimi desetimi je nekaj, na kar sem izjemno ponosen. Ne glede na to, ali sem zmagal ali izgubil, je posebno vzdušje, ki sem ga čutil v polnih arenah, nenadomestljivo," je dodal nekdanja številka štiri moškega tenisa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

36-letnik je v karieri slavil na dvanajstih turnirjih ATP. Od tega je dvakrat slavil na domačih tleh v Tokiu leta 2012 in 2014. Nišikori je vrhunec svoje kariere dosegel leta 2014, v katerem je dosegel 54 zmag in le 14 porazov, ob tem pa je zmagal na štirih turnirjih serije ATP. Istega leta se je Japonec uvrstil tudi v finale odprtega prvenstva ZDA z zmago v polfinalu proti takratni številki ena Novaku Djokoviću.

"Moja ljubezen do tenisa in prepričanje, da lahko postanem močnejši igralec, sta me vedno znova vračali na igrišče. Čutim, da so vse te izkušnje obogatile in oblikovale moje življenje. Globoko sem hvaležen svoji družini in vsem, ki so me ves čas podpirali," je zapisal Nišikori. "Če sem iskren, si še vedno želim nadaljevati svojo igralsko kariero. Kljub temu lahko, ko se ozrem nazaj na vse do te točke, ponosno rečem, da sem dal vse od sebe. Resnično sem vesel, da sem prehodil to pot. Cenil bom vsak trenutek preostalih dvobojev in se boril do konca," je zaključil Japonec.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sedanja št. 464 velja za enega izmed najboljših tenisačev v povezavi z zmagami v odločilnih setih. V karieri je zmagal kar 72,4 odstotka svojih odločilnih setov. V tem pogledu zaostaja le za dvema legendama tenisa, Bjornom Borgom (73,4 %) in Johnom McEnroem (72,8 %).

Nišikori je nazadnje tekmoval na turnirju turneje ATP Challenger v Savannahu v Georgii.

Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692