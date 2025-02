Nekdanja borka UFC danes živi na ulici: 'Prodajam svoje telo za cigarete'

OGLAS

Eduarda Neves Santana, znana kot Duda Cowboyzinha, se je uveljavila v MMA ekipi Tata Fight Team. Leta 2019 se je prebila do UFC-ja, kjer je v edini borbi izgubila proti Švedinji Bei Malecki. Po tej borbi jo je organizacija UFC suspendirala in odpustila, saj so pri njej po testiranju odkrili prisotnost prepovedane substance ligandrol.

Brazilka je v posnetku, ki je obkrožil svet, priznala, da je po velikem razočaranju padla v depresijo in postala brezdomka. Zdaj zanjo skrbi lokalna evangeličanska cerkev, nekdanja borka pa se sooča z odvisnostjo. Duda Cowboyzinha priznava, da je droge, kot so marihuana, kokain in crack, začela uživati na zabavah s prijatelji. "Začneš z konopljo, na koncu pa začneš prodajati svoje telo za droge. Zdaj prodajam svoje telo za cigarete," je pojasnila.

"Moja družina ne razume, da gre za bolezen, da to ni nič slabega. Odvisnost je zelo žalostna. Včasih preživim dneve in dneve brez kajenja in postanem vznemirjena ter pomislim: Spet se bom borila! Potem me vsaka malenkost spravi na tla in spet začnem uživati droge," je svojo žalostno pot poskušala predstaviti Santana, ki je dodala, da je že večkrat neuspešno poskušala z odvajanjem.

