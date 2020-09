Nekdanja žena Flavia Briatoreja: Schumacher komunicira z očmi

Po tem, ko je na začetku tedna prestižni švicarski nevrolog Erich Riederer dejal, da se Michael Schumacher nahaja v vegetativnem stanju, je o legendarnemu nemškemu dirkaču tokrat spregovorila Elisabetta Gregoraci. Nekdanja žena Flavia Briatorejaje v resničnostnem šovu Big Brother v pogovoru z enim od udeležencev dejala, da Schumacher "ne govori", temveč da "komunicira z očmi".

"Samo tri osebe ga lahko obiščejo in jaz vem, kdo so," je Gregoracijevo navajal Sport Mediaset."Preselili so se v Španijo, njegova žena pa je v tisti hiši uredila bolnišnico,"je dodala žena nekdanjega prvega moža ekip Benetton in Renault. Ravno pod Briatorejem je Schumacher slavil prve večje uspehe oziroma naslove v karieri v letih 1994 in 1995.