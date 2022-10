Nekdanjemu brazilskemu gimnastičnemu trenerju skoraj 110 let zapora

Po poročanju Globo Esporteja, ki ni navedel starosti drugih telovadk, je sodnica Fernanda Politi Carvalho Lopesa spoznala za krivega posilstva in napada na štiri športnice, vključno z mladoletno osebo, ki je bila takrat stara 13 let. Carvalho Lopes, ki vztraja pri svoji nedolžnosti, se lahko še vedno pritoži na odločitev. V zapor mu ne bo treba do konca pritožbenega postopka. Nekdanji selektor gimnastične reprezentance je 20 let skrbel za mlade telovadke, nato pa so ga leta 2016, mesec dni pred olimpijskimi igrami v domačem Rio de Janeiru, po pritožbi staršev ene od mladih športnic vrgli iz štaba reprezentance. Oddaja Fantastico je po štirimesečni preiskavi aprila 2018 poročala, da je več deset telovadk trdilo, da jih je nekdanji trener zlorabljal med letoma 1999 in 2016, vendar so le štiri navedene v tožbi kot žrtve. Aprila 2019 so brazilskemu selektorju dosmrtno prepovedali kakršno koli dejavnost, povezano z gimnastiko.