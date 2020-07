Nekdanji avstrijski olimpijec pomagal sinu pri dopingiranju

Nekdanji avstrijski kolesar in olimpijec Johann Leinhart je pomagal sinu Florianu, poklicnem triatloncu, pri dopingiranju. Avstrijska protidopinška agencija je ugotovila, da mu je med decembrom 2018 in marcem 2019 priskrbel EPO, genotropin in testosteron, zato je dobil deset let prepovedi delovanja v športu.

icon-expand Fotografija je simbolična. FOTO: AP Florianu Lienhartu, dvakratnemu avstrijskemu prvaku, so že pred tem izrekli štiriletno prepoved, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Šestdesetletni Johann Lienhartje bil v osemdesetih letih eden vodilnih avstrijskih kolesarjev, trikrat je nastopil na olimpijskih igrah in leta 1987 osvojil bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu v moštvenem kronometru.