Nekdanji avstrijski skakalni šampion zaključil kariero

Kot je v daljšem zapisu po 15 letih v svetovnem pokalu pojasnil Gregor Schlierenzauer, ki se v zadnjih sezonah po poškodbah nikakor ni več zmogel vrniti na vrh, so bili zadnji meseci zanj zelo zahtevni.

"Zaradi premora po poškodbi sem imel dovolj časa za razmislek in sem bil dovolj oddaljen od skokov, da sem se sprijaznil s preteklostjo in uvidel, kje sem zdaj. Konec aktivne kariere po vsem, kar sem lahko doživel kot vrhunski športnik, ni enostaven, vendar se odločitev zdi prava in ob pravem času," je v svojem blogu zapisal nekdaj dvakratni skupni zmagovalec sezone svetovnega pokala (2009, 2013), ki je dvakrat zaporedoma (2012, 2013) osvojil tudi prestižno novoletno turnejo.

"Z veseljem in ponosom me navdaja, da sem že od malih nog živel svoje sanje. Zahvaljujoč vrhunskemu športu sem se tudi osebnostno razvil, spoznal številne fascinantne ljudi in v svojem srcu za vedno ohranjam nešteto neverjetnih trenutkov," je ob zahvalah najbližjim zapisal Schlierenzauer.