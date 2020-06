Nekdanji MVP lige NFL okrepil New England Patriose

Dvainštiridesetletni Tom Brady je po 20 sezonah konec marca Patriotse, s katerimi je osvojil šest naslovov prvaka in dosegel številne rekorde, zamenjal za Tampa Bay Buccaneerse. Cam Newton, prvi izbor na naboru leta 2011, je nagrado za najkoristnejšega igralca lige dobil leta 2015, ko je popeljal panterje do nastopa na super bowlu – velikem finalu lige NFL. Tam so nato sicer nogometaši Karoline izgubili proti Denver Broncosom.

Po pisanjuESPNje sicer Newton še vedno na rehabilitaciji po poškodbi stopala, ki jo je utrpel lani proti koncu leta. V sezoni 2019/20 je zaradi poškodbe odigral le dve tekmi.