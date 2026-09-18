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Nekdanji NFL-zvezdnik ponorel, slekel majico in skočil na mizo

Ljubljana, 18. 09. 2026 20.04 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ju.R
Ryan Fitzpatrick

Nekdanji zvezdnik lige NFL Ryan Fitzpatrick je poskrbel za trenutek, ki je med prenosom hitro pritegnil pozornost gledalcev. Ob odprtju novega stadiona Buffalo Bills se je nekdanji podajalec pridružil praznovanju navijaške skupnosti Bills Mafia – in stvari so hitro postale precej divje.

Ryan Fitzpatrick, ki je v ligi NFL preživel kar 17 sezon, je med televizijskim prenosom pokazal, da še vedno dobro pozna kulturo svojih nekdanjih navijačev. Skakanje skozi mize je že leta eden najbolj prepoznavnih elementov navijaške kulture Buffalo Bills. Navijači se pred tekmami pogosto posnamejo, kako skočijo skozi mizo, posnetki pa nato zaokrožijo po družbenih omrežjih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tokrat je svojo različico pripravil kar Fitzpatrick. Nekdanji igralec se je brez majice pripravil na skok, nato pa pristal skozi mizo pred kamerami. Posnetek je hitro postal eden izmed bolj zanimivih trenutkov dogajanja ob veliki otvoritvi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Fitzpatrick je dobro znan po svojem sproščenem značaju tudi po koncu igralske kariere. Po upokojitvi se je preselil v televizijske vode, kjer pogosto sodeluje pri NFL-prenosih in analizah.

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Ryan Fitzpatrick nfl Buffalo Bills Bills Mafia

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