Nekdanji NFL-zvezdnik ponorel, slekel majico in skočil na mizo

Ryan Fitzpatrick, ki je v ligi NFL preživel kar 17 sezon, je med televizijskim prenosom pokazal, da še vedno dobro pozna kulturo svojih nekdanjih navijačev. Skakanje skozi mize je že leta eden najbolj prepoznavnih elementov navijaške kulture Buffalo Bills. Navijači se pred tekmami pogosto posnamejo, kako skočijo skozi mizo, posnetki pa nato zaokrožijo po družbenih omrežjih.

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Tokrat je svojo različico pripravil kar Fitzpatrick. Nekdanji igralec se je brez majice pripravil na skok, nato pa pristal skozi mizo pred kamerami. Posnetek je hitro postal eden izmed bolj zanimivih trenutkov dogajanja ob veliki otvoritvi.

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