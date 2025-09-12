Nekdanji obetavni sprinter prejel štiriletno dopinško kazen

Mednarodni arbitri v Lozani v Švici so upoštevali pripombe Svetovne protidopinške agencije (Wada), ki je za Knightona zahtevala največ štiriletno prepoved, čeprav ga je ameriška protidopinška agencija (Caa) oprostila obtožb.

Ameriški sprinter Erriyon Knighton je na svetovnem prvenstvu v teku na 200 m osvojil dve medalji, v Budimpešti leta 2023 srebrno in v Eugenu leta 2022 bronasto.

Izrečeno prepoved tekmovanj so skrajšali za več kot dva meseca, saj so upoštevali obdobje začasnega suspenza, ki ga je Knighton odslužil lani. Odločitev Casa pomeni, da Američan ne bo mogel tekmovati na domačih olimpijskih igrah leta 2028 v Los Angelesu.

Knightonu so lani dovolili, da je nastopil na olimpijskih igrah v Parizu, potem ko so ga odrešili krivde za pozitiven test, ki je pokazal prisotnost trenbolona, steroida, ki se uporablja tudi v živinoreji, v njegovem telesu. Pri ameriški protidopinški agenciji so izdali oprostilno odločbo na podlagi pojasnila, da je športnik zaužil kontaminirano govedino.

Zaradi svojih anaboličnih lastnosti se trenbolon, ki je prepovedana snov v športu, uporablja kot sredstvo za hitro povečanje mišične mase ter izboljšanje telesne moči.

Knighton je olimpijski tek na 200 m v Parizu končal na četrtem mestu, na tekmi, na kateri je presenetljivo slavil Letsile Tebogo iz Bocvane, ki je ugnal ameriško trojico Kenneth Bendarek, Noah Lyles in Knighton.

Knighton se ni uvrstil v ameriško državno reprezentanco v teku na 200 m, ki bo nastopila na svetovnem prvenstvu v Tokiu.