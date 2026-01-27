Nekdanji reprezentant Slovenije in čuvaj mreže Zagreba: 'Odločili bodo vratarji'

Urh Kastelic v dresu Lemga. FOTO: Profimedia

Urh Kastelic je za Slovenijo zbral točno 50 nastopov, v preteklosti pa je dve sezoni branil za serijskega hrvaškega prvaka iz Zagreba, rednega udeleženca Lige prvakov. Slovenec se bo po koncu sezoine spet vrnil v hrvaško prestolnico. Vmes pa je za net.hr komentiral in špekuliral pred tekmo Slovenija - Hrvaška. "Prvenstvo se za Slovenijo ni začelo dobro. Najprej tista tesna tekma s Črno goro, nato smo proti Švici izgubljali za osem ali devet golov. Od tistega preobrata se je vse skupaj začelo vzpenjati," je potovor za net.hr začel Kastelic.

"Pogosto se slišim z Blažem Jancem, povedal mi je, da je bil ta preobrat proti Švici resnična prelomnica in od takrat gre Slovencem odlično. Predvsem so začeli verjeti v lastne sposobnosti," nadaljuje izkušeni vratar, ki je za Slovenijo zbral 50 nastopov. "Za Hrvaško bo nevarno, če se spusti v dir s Slovenci. Četa Uroša Zormana ima odličen napad, zelo dobro tranzicijo in nerpedvidljivo zunanjo linijo. Slovenija dela malo napak in zelo dobro meče. Imajo odličen odstotek v napadu. Igrajo na veliko golov, proti Madžarski na zadnji tekmi njihov vratar ni mogel ničesar rešiti," je za net.hr še dejal Urh Kastelic Urh in nadaljeval.

Urh Kastelic je za Slovenijo branil na 50 tekmah. FOTO: Damjan Žibert

"Slovenija igra netipičen rokomet, nimamo nobenega izrazitega igralca za igro ena na ena, razen Boruta Mačkovška. Hrvaška je kot vedno močna ekipa. Kot ekipa in posamezniki so na papirju v prednosti. Mislim, da tu ni dileme. Toda, ..." je še dejal slovenski vratar, ki meni, da bodo prav čuvaji mreže odločilni ... "Poraz proti Švedski Slovenije ni potrl. Prav nasprotno, proti Madžarski so se takoj vrnili in pokazali, da so boljša ekipa. Pred nami je zanimiva tekma in mislim, da bo odločila, kdo ima boljšega vratarja, ker sta si ekipi podobni. Hrvaška ne sme delati napak, ker je naša ekipa dobra v protinapadih, zaostanku in takojšnjem kaznovanju. Madžari so bili v prvem polčasu boljši, mi se nismo dobro branili, zato smo se v drugem izboljšali in njihove napake kaznovali s hitrimi goli. Moje mnenje je, da bo tekma rezultatsko nepredvidljiva vse do konca in da bo zmagal tisti, ki bo imel boljšega vratarja in bo naredil manj napak," je za net.hr zaključil 29-letni Kastelic.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Zorman: Pred EP smo se spraševali, ali nas sploh bo 16 za prvo tekmo

Selektor slovenske moške rokometne reprezentance Uroš Zorman s ponosom govori o 18 igralcih, ki jih je odpeljal na letošnje evropsko prvenstvo. Skupaj s svojimi varovanci je od začetka priprav prehodil nenavadno pot, pred njegovimi očmi pa je ekipa zrasla in se bori celo za polfinale.

Na EP, ki je za Slovenijo v prvem delu potekalo v norveškem Oslu, v glavnem pa v Malmöju, je Zorman po številnih poškodbah in odpovedih odpeljal mešanico izkušenih nosilcev igre, upov za prihodnost ter tudi popolnih debitantov na velikih tekmovanjih.

Slovenija je na letošnjem EP zabeležila štiri zmage na petih tekmah. FOTO: RZS

Mešanica se je večkrat izkazala za uspešno. "Tudi med pripravami nismo veliko jamrali in tudi zdaj ne bomo. Pred nami je naslednja tekma in ti fantje, ki so tukaj, so dali maksimum in si zaslužijo zaupanje. To so fantje, ki na terenu puščajo srce," je ponosno na skupino 18 igralcev po zmagi proti Madžarski pogledal Zorman. Zmaga proti vzhodnim sosedom sicer bistveno ni spremenila razmerij v skupini II, v kateri imajo Islandija, Švedska, Slovenija in Hrvaška po štiri točke.

Če je priložnosti 46-letni slovenski strateg vsekakor izjemno vesel, pa se je malce čudil sporedu tekmovanja v drugem delu. "Ta dan premora je prišel še kako prav, je pa malo nerodno, da sta odločilni tekmi za uvrstitev v polfinale na sporedu v manj kot 24 urah. To je spet problem tega našega rokometa in organizacij prvenstev. Vendar nimamo kaj, za vse je isto," je razlagal Zorman. V karieri je odigral številne tekme proti hrvaški reprezentanci in hrvaškim klubom, a je pred spopadom skušal sprva malce odvrniti pozornost od obračuna z dodatnim čustvenim nabojem. "Če sem iskren in tudi poznate me, o zgodovini ne rad govorim, niti se je preveč ne spominjam. Treba je gledati na danes in naprej. Delamo na tem, da bomo boljši in odigrali dobro tekmo, to me trenutno bolj skrbi," je pristavil Zorman.

Uroš Zorman FOTO: Damjan Žibert

Se pa jasno zaveda, da dvoboji z južnimi sosedi predstavljajo nekaj več. "Gre za posebno tekmo in poseben naboj. Verjamem in upam, da bo na koncu zmagal rokomet," je na kratko dodal selektor. Hkrati opozarja, da se lahko čustveni naboj večkrat obrne v napačno smer. "Za nas je vsaka tekma motiv. Proti Hrvaški upam, da ne bo tega preveč, ker se lahko obrne v negativno smer. Vzeti jo je treba kot normalno tekmo. Vse vem, sosedi smo, zgodovino imamo, igralci se poznajo, so prijatelji, vsi hodimo na dopust tja, vendar nas čustva ne smejo preveč ponesti." Čustva morajo biti pod nadzorom, kalkulatorji pa niso potrebni, pravi Zorman. Da zdaj s predstavniki medijev v Malmöju govori o polfinalu, kaže, kakšen karakter ima ta ekipa. "Vemo, v kakšni zasedbi smo prišli sem in kakšne težave smo imeli. Še v Franciji smo se pogovarjali, ali nas bo sploh 16 za prvo tekmo, zdaj se pa pogovarjamo o polfinalu," je slikovito dodal slovenski selektor.

"Kljub temu smo trdno na tleh. Najprej pride Hrvaška, kasneje bomo razmišljali o drugih stvareh. Treba bo dati maksimum, iztisniti vse atome, ki jih še imamo ter se boriti do konca," je še za konec dejal 46-letni Ljubljančan.