Nekdanji slovenski reprezentant v idealni postavi Lige prvakov

Poleg 32-letnega Maria Šoštarića, sicer desnega krilnega igralca madžarskega Picka iz Szegeda, so v najboljši postavi kar štirje Danci - vratar Emil Nielsen (Barcelona), levo krilo Emil Jakobsen (Flensburg-Handewitt) in desni zunanji Mathias Gidsel (Füchse Berlin). Poleg danskega paketa so v najboljši postavi še švedski levi zunanji Felix Claar, islandski srednji zunanji Gisli Kristjansson (oba Magdeburg) ter francoski krožni napadalec Ludovic Fabregas (Veszprem).

V minuli sezoni je Ligo prvakov osvojil Magdeburg po zmagi nad Füchsejem iz Berlina, v tekmi za tretje mesto pa je bil Nantes boljši od Barcelone.