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Nekdanji svetovni prvak v snukerju obsojen zaradi spolne zlorabe otrok

Edinburgh, 29. 09. 2026 12.20 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Graeme Dott

Škotsko sodišče je nekdanjega svetovnega prvaka v snukerju Graema Dotta obsodilo na sedem let zapora, potem ko je bil spoznan za krivega spolne zlorabe dveh osnovnošolskih otrok

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Graem Dott je zagrešil več dejanj zlorabe nad deklico in fantom. Dekle je bilo žrtev zlorab med letoma 1993 in 1996, fant pa med letoma 2006 in 2019. Dott se je danes pojavil pred višjim sodiščem v Edinburghu, sodnik pa je dejal, da je "žrtvama odvzel znaten del njunega otroštva". Izrekel mu je sedemletno zaporno kazen za nazaj in dodal, da je Dottovo ravnanje pomenilo "grobo zlorabo zaupanja".

Graem Dott
Graem Dott
FOTO: X

Kot so ugotovili na sojenju se je Dott pred otrokoma razgalil, ju neprimerno otipaval in poljubljal. Višje sodišče v Glasgowu ga je spoznalo krivega v dveh točkah obtožnice zaradi nespodobnega in pohotnega vedenja. Dott je obtožbe zanikal, njegov odvetnik pa je še avgusta lani trdil, da naj bi šlo za izmišljene obtožbe.

Dott je bil od leta 1994 tri desetletja poklicni igralec snukerja. Leta 2006 je osvojil naslov svetovnega prvaka, v letih 2004 in 2010 pa je igral v finalu. Svetovna zveza za poklicni biljard in snuker (WPBSA) je Dotta suspendirala aprila lani, takoj za tem, ko so v javnost pricurljale informacije, da so proti Dottu vložili obtožnico zaradi zlorabe otrok. Po obsodbi so njegovo ime izbrisali tudi iz hrama slavnih mednarodne zveze.

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Dott zloraba snuker

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