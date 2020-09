Nekdanji trener Novaka Đokovića: 'Žalosten je, povsem se je zaprl vase'

"Novaka je vse, kar se dogaja v zadnjih dneh, zelo pretreslo. Žalosten je in še zdaj težko dojame, kaj se je pravzaprav zgodilo. Novak trpi, ker se je vse skupaj zgodilo brez najmanjše namere,"je v pogovoru za CNN dejal nekdanji trener srbskega teniškega asa Radek Štepanek, ki se je v nadaljevanju pogovora za ugledno ameriško TV postajo med drugim dotaknil Đokovićeve velike želje po osvojitvi turnirja v Flushing Meadowsu.

"Vemo, da si Novak vselej želi zmagati. Poznamo tudi njegovo veliko željo, da bi nekoč postal igralec z največjim številom osvojenih turnirjev za grand slam. Trudi se postati najboljši vseh časov, zato ga je ta nepričakovana izključitev še toliko bolj dotolkla. A tudi on je iz krvi in mesa ter ima vso pravico do napak," je v bran Novaku Đokoviću stopil Čeh in ob koncu dodal:

"Znašel se je pod plazom kritik in vse večjega pritiska z vseh strani, kar se je nekje moralo odraziti. Glede na vse okoliščine pred turnirjem je bil daleč najresnejši kandidat za novo veliko zmago v karieri. Želim mu, da se čimprej vrne v normalne tirnice."