Nekdanji urugvajski napadalec bo debitiral med profesionalnimi tenisači

Diego Forlan je bil nekoč strah in trepet nogometnih vratarjev, saj je mreže tresel kot za šalo. V drugi športni karieri pa se mora nekdanji napadalec mrež izogibati, saj se je odločil za prestop v profesionalni tenis. Forlan, ki je v uspešni nogometni karieri igral za klube kot so Manchester United, Villarreal, Atletico Madrid in Inter, bo namreč čez slab mesec dni nastopil na ATP-jevem Challenger turnirju v Montevideu, kjer bo na peščeni podlagi v konkurenci dvojic igral z nekdaj 49. igračem sveta Federicom Corio.

"Pozor, ljubitelji tenisa in športa! Na letošnjem odprtem prvenstvu Urugvaja bo v dvojicah nastopil par, ki ga ne smete zamuditi: Argentinski teniški igralec Federico Coria in nekdanji urugvajski nogometaš Diego Forlan," so zapisali organizatorji turnirja na družabnih omrežjih.