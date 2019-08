Nekdanjo številko ena ugnala kvalifikantka, Nadal napredoval brez boja

V New Yorku so se odvili boji drugega kroga zadnjega teniškega turnirja za grand slam v sezoni. Najmanj dela je imel trikratni zmagovalec OP ZDA Španec Rafael Nadal, ki se je v tretji krog US Opna uvrstil brez boja po predaji avstralskega tekmeca Thanasija Kokkinakisa. Letošnji zmagovalec Roland Garrosa je v New Yorku nazadnje slavil leta 2017.

Simona Halep FOTO: AP Zato pa je novo veliko razočaranje na odprtem prvenstvu ZDA doživela Romunka Simona Halep, nekdanja številka ena ženskega tenisa, ki je v drugem krogu morala priznati premoč 23-letni kvalifikantki Taylor Townsend. Američanka je četrto nosilko, letošnjo zmagovalko Wimbledona, izločila v treh nizih z 2 : 6, 6 : 3, 7 : 6 (4). Posloviti se je morala še ena zmagovalka Wimbledona, Petra Kvitova, ki je turnir v Londonu dobila v letih 2011 in 2014. Čehinja, ki je bila v New Yorku kar šesta nosilka, ni upravičila tega tako visokega statusa. Brez izgubljenega niza jo je izločila v Tuzli rojena nemška igralkaAndrea Petković. Se pa v tretjem krogu obeta poslastica. Branilka naslova, prva nosilka, Japonka Naomi Osaka se bo pomerila s 15-letno ameriško najstniško senzacijo Coco Gauff. Osakova je v dveh nizih odpihnila Poljakinjo Magdo Linette, mlada Američanka pa je za zmago proti Madžarki Timei Babos potrebovala tri nize. Dvoboj 21-letne Naomi Osaka sta iz častne lože spremljala tudi upokojeni veteran NBA-košarke Kobe Bryantter nekdanji zvezdniški podajalec ameriškega nogometa NFL Colin Kaepernick.