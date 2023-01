Neljubi prizori v Cincinnatiju: Hamlin v kritičnem stanju po kolapsu na igrišču

Izvajanje nujne medicinske pomoči na igrišču je sprožilo takojšen odziv dobrih želja navijačev, komentatorjev in drugih igralcev ter ponovno opozorila na nevarnosti najbolj priljubljenega ameriškega športa, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Damar Hamlin je v prvi četrtini ponedeljkovega večernega obračuna v NFL močno zadel ob Teeja Higginsa in nato še vstal, a se nemudoma zgrudil na tla. Zdravniško osebje je takoj posredovalo in 24-letnika na zelenici tudi oživljalo. Igralci obeh ekip so bili vidno pretreseni, mnogi so jokali in molili, še dodaja AFP. Trenerja obeh ekip sta se posvetovala s sodniki, ti pa so igralcem naročili naj zapustijo zelenico.

Kasneje je tudi komisar lige NFL Roger Goodell podal izjavo za javnost. "Naše misli so z Damarjem in Buffalo Bills. Ko bodo na voljo dodatne informacije, jih bomo javnosti tudi zagotovili. Trenutno je naša edina skrb Hamlinovo zdravje." Združenje igralcev lige NFL (NFLPA) je prav tako sporočilo, da je bilo takoj po dogodku v stiku z igralci obeh ekip.