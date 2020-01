Nemcema ekipna tekma, Slovenci niso nastopili

V avstrijskem Bad Gasteinu je bila po torkovi posamični preizkušnji danes še ekipna tekma deskarjev v paralelnem slalomu. Zmagala sta Nemca Ramona Theresia Hofmeister in Stefan Baumeister, ki sta bila v finalu hitrejša od Avstrijcev Claudie Riegler in Andreasa Prommeggerja. Slovenci so že v torek sporočili, da ne bodo tekmovali.

Mastnak (na fotografiji) je bil na posamični preizkušnji najvišjeuvrščeni slovenski predstavnik na 16. mestu. FOTO: AP Tretje mesto sta si v boju z Italijanoma Nadyo Ochnerin Danielom Bagozzomosvojila Švicarja Julie Zoggin Dario Caviezel. Tim Mastnakje bil najboljši Slovenec na posamični tekmi s 16. mestom. Rok Margučje bil 26., Žan Košir se ni uvrstil niti v drugo kvalifikacijsko vožnjo, Gloria Kotnikpa na drugi progi ni nastopila. Kotnikova je bila namreč v petek udeležena v prometni nesreči, ki jo je na srečo odnesla brez poškodb, a se ni počutila najbolje. "Gloria se je danes skušala osredotočiti na tekmo, maksimalno se je trudila, ampak ni šlo. Nedavna neprijetna izkušnja je, kar je povsem normalno, pač pustila posledice. Za nastop na tekmi svetovnega pokala mora biti tekmovalka stoodstotno osredotočena na deskanje in tekmo, Gloria pa danes ni bila. Zato smo se skupaj odločili, da ne nastopi, odpovedali smo se tudi jutrišnji ekipni tekmi. Smiselno je, da se dobro spočije, regenerira in si po šoku povrne moči, saj bo le tako na Rogli in naslednjih tekmah znova lahko napadala visoka mesta," je v torek povedal trener Šušteršič.