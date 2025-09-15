Nemci proti Čilu do prve zmage, Japonci po drugem porazu že končali pot

Nemci so po uvodnem porazu proti Bolgariji po zmagi nad Čilom še ohranili upe za napredovanje. György Grozer je bil z 19 točkami danes najuspešnejši v nemški izbrani vrsti.
V skupini G pa sta po dveh krogih že znana oba udeleženca osmine finala. Lepo presenečenje mundiala so Turki, ki so po presenetljivi zmagi nad Japonci danes ugnali še Libijo s 3:1. Dve zmagi imajo tudi Kanadčani, ki so bili danes s 3:0 boljši od Japoncev.
Ti so zaenkrat daleč največje razočaranje prvenstva. Sedma reprezentanca na svetovni jakostni lestvici po dveh porazih kljub še eni tekmi v skupinskem delu nima več možnosti za napredovanje v izločilne boje. Enako velja za Libijo.
Prvo zmago na letošnjem SP je v skupini D zabeležila tudi Kuba, ki danes ni imela pretiranega dela z debitantko na SP Kolumbijo (3:0). Ta je doživela drugi poraz. Ob 15. uri v tej skupini sledi dvoboj ZDA in Portugalske.
Danes pozneje bodo na delu tudi odbojkarji v skupini B. Ob 12. uri bo najprej na sporedu dvoboj Nizozemske in Romunije, ob 15.30 pa še Poljske in Katarja.
