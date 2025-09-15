Nemci proti Čilu do prve zmage, Japonci po drugem porazu že končali pot

Nemci so po uvodnem porazu proti Bolgariji po zmagi nad Čilom še ohranili upe za napredovanje. György Grozer je bil z 19 točkami danes najuspešnejši v nemški izbrani vrsti.

V skupini G pa sta po dveh krogih že znana oba udeleženca osmine finala. Lepo presenečenje mundiala so Turki, ki so po presenetljivi zmagi nad Japonci danes ugnali še Libijo s 3:1. Dve zmagi imajo tudi Kanadčani, ki so bili danes s 3:0 boljši od Japoncev.