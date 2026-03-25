Nemci štart Toura ocenjujejo na 25 milijonov evrov

Ljubljana, 25. 03. 2026 13.01 pred 2 urama 1 min branja 1

STA R.S.
Tadej Pogačar je uspešno odbil napade Jonasa Vingegaarda in mu na koncu odščipnil še dve sekundi

Tako kot Slovenija se tudi Nemčija z Berlinom poteguje za uvod kolesarske dirke po Franciji v letu 2025. Nemci so danes predstavili finančno ozadje in razkrili, da bi jih uvodne tri etape dirke po Franciji leta 2029 predvidoma stale 25 milijonov evrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Predsednik saške kolesarske zveze Thomas Hofmann je novinarjem povedal, da prireditelji nameravajo tretjino sredstev zbrati s trženjem, ostalo pa naj bi bila javna sredstva.

Deželna vlada Saška-Anhalt je že obljubila podporo projektu, manjka pa podpora Berlina, z etapami pa bosta vključeni tudi zvezni deželi Turingija in Saška, kjer zadeve še niso obravnavali.

FOTO: Profimedia

Sredstva naj bi se dolgoročno vrnila preko turistične promocije regije. "Vsak vložen evro se glede na izkušnje vrne desetkrat," pravi Andreas Prokop iz društva Grand Depart Allemagne. Ta se pri tem sklicuje na študije preteklih uvodov v Tour. V društvu trdijo, da bi regija z uvodom v Tour ustvarila 150 milijonov evrov gospodarskega učinka.

Nemci so prvotno kandidirali za štart dirke 2030, zdaj pa so tekmeci Sloveniji. Razlog je 40. obletnica padca Berlinskega zidu. Med kandidati je tudi Češka.

A v Nemčiji gredo z razmišljanji še korak dlje, saj ista struktura, ki želi izvesti uvod v Tour, razmišlja o nadaljevanju projekta in kandidaturi za kolesarsko SP.

PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
25. 03. 2026 15.27
Se kaksna tri leta naj pocakajo pa bodo razmere take, kot leta 1941 in jih ne bo to nic stalo, ker bo to domaca tekma… 🤭🤭🤭🤭🤭🥴
