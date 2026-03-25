Nemci štart Toura ocenjujejo na 25 milijonov evrov

Deželna vlada Saška-Anhalt je že obljubila podporo projektu, manjka pa podpora Berlina, z etapami pa bosta vključeni tudi zvezni deželi Turingija in Saška, kjer zadeve še niso obravnavali.

Predsednik saške kolesarske zveze Thomas Hofmann je novinarjem povedal, da prireditelji nameravajo tretjino sredstev zbrati s trženjem, ostalo pa naj bi bila javna sredstva.

Sredstva naj bi se dolgoročno vrnila preko turistične promocije regije. "Vsak vložen evro se glede na izkušnje vrne desetkrat," pravi Andreas Prokop iz društva Grand Depart Allemagne. Ta se pri tem sklicuje na študije preteklih uvodov v Tour. V društvu trdijo, da bi regija z uvodom v Tour ustvarila 150 milijonov evrov gospodarskega učinka.

Nemci so prvotno kandidirali za štart dirke 2030, zdaj pa so tekmeci Sloveniji. Razlog je 40. obletnica padca Berlinskega zidu. Med kandidati je tudi Češka.

A v Nemčiji gredo z razmišljanji še korak dlje, saj ista struktura, ki želi izvesti uvod v Tour, razmišlja o nadaljevanju projekta in kandidaturi za kolesarsko SP.