Nemci že slavili francoski skalp, ko je udaril N'Guessan

Najbolj učinkoviti možje v Mercedes Benz Areni v Berlinu so bili pri soorganizatorjih letošnjega mundiala Uwe Gensheimer, Fabian Wiede in Martin Strobel, ki so dosegli po štiri gole, pri šestkratnih svetovnih in dvakratnih olimpijskih prvakih iz Francije pa je blestel Kentin Mahe z devetimi zadetki. Na drugih dveh tekmah v skupini A je Brazilija najprej premagala Rusijo s 25:23, Srbija pa je šele v končnici dvoboja strla odpor Združene Koreje in slavila z 31:29.

Gol N'Guessana ob zvoku sirene za remi v Berlinu: