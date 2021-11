Nemčija druga polfinalistka Davisovega pokala

V drugem dvoboju sta se nato pomerila Cameron Norrie in Jan-Lennard Struff . Teoretično je bil v prednosti višje postavljeni Britanec, toda Struff je dobil prvi niz s 7:6 (6). V drugem je 12. igralec lestvice ATP sicer upravičil status favorita in ga dobil s 6:3, a je nemški igralec nato v tretjem odigral mirneje, tekmecu dvakrat odvzel servis in s 6:2 izsilil odločilno tekmo dvojic.

Nemca Kevin Krawietz in Tim Pütz sta jo začela bolje in dobila prvi niz s 7:6 (10), podobno dramatičen pa je bil tudi drugi, ko sta se nemška igralca veselila zmage proti Joeju Salisburyju in Nealu Skupskemu s 7:6 (5).

V polfinalu je po ponedeljkovi zmagi nad Italijo že Hrvaška, sicer zmagovalka Davisovega pokala v letih 2005 in 2008, ki čaka na boljšega iz obračuna med Srbijo in Kazahstanom, ta bo v sredo v Madridu. Tam bo tudi obračun med Rusijo in Švedsko 2. decembra, po katerem bo znan nemški polfinalni tekmec.