Nemčija, Kanada in Avstralija drugič slavile na poti v Malago

Za Nemčijo, Avstralijo in Kanado so bile to druge zmage, kar pomeni, da so na dobri poti za uvrstitev na finale v Malago konec novembra. Nemčija, ki na Kitajskem nastopa brez svojih štirih najboljših tenisačev, je drugič zapored dobila vse tri dvoboje. Maximilian Marterer, Yannick Hanfmann in dvojica Kevin Krawietz/Tim Puetz proti Čilu celo ni izgubila niza.

Podobno prepričljiva je bila v Manchestru tudi Kanada proti Finski. Denis Shapovalov in Felix Auger-Aliassime sta se sprehodila do zmage s 3:0.

Tudi Avstralija je Češko premagala s 3:0; Thanasi Kokkinakis je v treh nizih premagal Jakuba Menšika, Tomaš Machač je predal dvoboj Alexeiju Popyrinu, v igri parov, ki ni več odločala o zmagovalcu, pa sta Matthew Ebden in Max Purcell slavila s 6:4, 6:2.

Najbolj napeto je bilo v Bologni na dvoboju med Nizozemsko in Brazilijo. Joao Fonseca je Južnoameričane povedel v vodstvo po zmagi nad Boticom Van de Zandschulpom (6:4, 7:6), Tallon Griekspoor je izenačil na 1:1, prvo zmago pa je Nizozemski priigrala kombinacija Wesley Koolhof/Botic Van de Zandschulp, ki je premagala Rafaela Matosa in Marcela Mela s 6:4 in 7:6.