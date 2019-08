Nemški kolesar Kittel končal kariero

"Odločitev ni prišla čez noč. Dolgo sem premišljeval o tem. Nasploh sem človek, ki veliko razmišlja in analizira stvari, ki so se zgodile. To mi je pomagalo tudi v športu, zaradi tega sem dosegel veliko uspehov," je za revijo Spegel dejal specialist za sprinte, ki je sicer pred časom napovedal, da si bo vzel nekaj odmora, nato pa se vrnil na dirke. A si je premislil.

"Zadnje mesece sem se spraševal, ali se še želim žrtvovati, da bi bil dober. Prišel sem do zaključka, da ne. V življenju je še marsikaj drugega kot šport, želim si ustvariti družino, predvsem pa povečati kakovost svojega življenja. Z garanjem na kolesu je to nemogoče. Kolesarstvo sicer obožujem, toda to, kar se od mene zahteva, da sem uspešen, ne mislim več prenašati. Zahvaljujem se vsem, ki so mi v karieri pomagali in me podpirali," je sporočil Nemec, ki se je na začetku leta razšel z ekipo Katjuša Alpecin, za katero vozi tudi Slovenec Simon Špilak.

Marcel Kittel je v profesionalni karieri, ki jo je začel leta 2011, zabeležil 89 zmag, kar 14 etap je dobil na Touru, štirikrat je bil najboljši na Giru in enkrat na Vuelti. Na začetku svoje kolesarske poti je v mladinski konkurenci blestel predvsem v kronometrih, dvakrat je celo postal svetovni mladinski prvak. V članski konkurenci pa na svetovnih prvenstvih kolajne v posamični konkurenci nima, svetovni prvak v vožnji na čas pa je bil leta 2016 z ekipo Quick Step.