Nemški selektor z veliko napako pomagal Srbiji do presenetljive zmage

V danskem Herningu sta reprezentanci Nemčije in Srbije odigrali zanimivo tekmo, polno preobratov. Ob polovici igre so favoriti Nemci, ki so na prvi tekmi premagali sosednjo Avstrijo, vodili z rezultatom 17:13. Varovanci Antonia Geroneta Salaeta pa so v drugem polčasu prevzeli pobudo in rezultat obrnili v svojo korist. Ob koncu, ko se je tekma začela lomiti, je Srbom na pomoč nehote priskočil tudi nemški selektor Alfred Gislason , ki se je odločil za izredno ponesrečeno minuto odmora.

V 58. minuti igre so imeli Nemci napad ob zaostanku za en zadetek. Juri Knorr je na šestmetrski črti lepo zaposlil soigralca Mira Schluroffa, ki se je znašel iz oči v oči s srbskim vratarjem. Schluroff je svoje delo opravil, vendar se je, nekaj delčkov sekunde preden je žoga prečkala črto, v golu prižgala rdeča luč, ki oznanja minuto odmora. To je s pritiskom na gumb ob robu igrišča zahteval Gislason, ki seveda ni pričakoval, da bodo njegovi varovanci iz akcije zadeli. Gol Nemcev je po dolgi sodniški analizi vendarle ostal neveljaven in dvakratni evropski prvaki so na koncu izgubili zelo pomembno tekmo skupinskega dela.

Islandski strateg se je dan po tekmi opravičil nemški javnosti: "Na žalost nas je moja neumnost stala točk. Ko sem gledal na zaslon na vrhu dvorane, se mi je zdel Juri nekoliko počasnejši. Dosežen zadetek bi bil zagotovo zelo pomemben, za ekipo je bil velik šok, da ni obveljal. Še enkrat se opravičujem, moja napaka nas je stala."