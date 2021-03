Nemški šport po rasističnem napadu podprl Gislasona

"Čudovito pismo v nabiralniku!!! Po 30 letih v Nemčiji sem v tej čudoviti deželi prvič prejel grožnje," pa je v odzivu napisal Alfred Gislason, ki je pismo objavil na Instagramu in zaprosil svoje sledilce, da mu morda na osnovi rokopisa pomagajo najti pošiljatelja.

Na grožnjo so se takoj odzvali na nemški zvezi. "Smo ogorčeni in obsojamo takšne grožnje. Alfredu izrekamo in zagotavljamo vso podporo. S športnega vidika je opora za vse nas in zdaj moramo mi biti opora njemu."Še več, na Twitterju so zapisali: "Alfred Gislason je naš selektor, srce naše ekipe, s strastjo in prepoznavnostjo za nemško reprezentanco."