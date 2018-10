Nenad Stojaković že na nogah: 'Splača se boriti ‒ zase in za tiste, ki te imajo radi'

Nenad Stojaković, nekdanji slovenski rokometni reprezentant, se je vrsto let spopadal s hudimi težavami s hrbtenico. Na koncu so ga te poškodbe in težave prikovale na invalidski voziček. A Nenad je velik borec in pred našo kamero je dokazal, da s pomočjo bergel že lahko hodi.

