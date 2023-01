Nepopisna množica navijačev pospremila Đokovićevo jubilejno 10. zmago

Na tisoče srbskih in grških navijačev je v avstralskem Melbourne Parku nestrpno spremljalo dve uri in 56 minut teniškega dvoboja med Novakom Đokovićem in Stefanosom Cicipasom, katerega veliki zmagovalec je postal Srb. Nepopisno veselje nepregledne množice ljudi, ki je želelo biti del tega dogodka, toda Rod Laver Arena je bila za vse ljubitelje tenisa premajhna. Točno leto dni po tem, ko so Srba zaradi necepljenosti izgnali iz države, se je ta "oddolžil" na svoj način in premagal Grka v vsega treh nizih s 6:3, 7:6 (4), 7:6 (5) ter tako morda tudi odgovoril o vprašanju najboljšega vseh časov. Prišel je do svoje jubilejne 10. zmage tam spodaj in do 22. lovorike na grand slamih.