Nepozabna olimpijka Raygun breakdancu pomahala v slovo: Postalo je mučno

Njene poteze so vedno znova predvajali, jih posnemali in se iz njih norčevali v televizijskih pogovornih oddajah, njeno zeleno trenirko v retro slogu pa neusmiljeno parodirali na spletu.

Sedemintridesetletna Rachael Gunn je kot razlog za konec kariere na tekmovalnih prizoriščih navedla prav velikanski odziv in vse zlobne komentarje, ko je bila po nastopu na igrah v Parizu tarča posmeha, kar jo je zelo vznemirilo.

Preprost slog in nenavadni gibi, ki jih je Raygun prikazala v olimpijskem nastopu, vključno s posnemanjem skokov kenguruja ter vrtenja vrtne škropilnice, so sprožili plaz objav na družbenih omrežjih, obenem pa je Avstralka izgubila vsa tri dvoboje na igrah, s čimer je pristala povsem na repu uvrščenih v predtekmovanju na za plesne športne discipline premiernih olimpijskih igrah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Pojavile so se tudi številne teorije, kako se je univerzitetna profesorica sploh lahko uvrstila v avstralsko olimpijsko ekipo. Gunn je dejala, da je bil odziv res prevelik, da bi ga lahko še prenašala, zato se je odločila, da prekine svojo breakdance kariero.

"Ne bom več tekmovala," je v sredo povedala za avstralsko radijsko postajo 2DayFM. "Zagotovo sem nameravala še naprej tekmovati, vendar se mi zdi, da je to zdaj postalo res mučno. Stopnja pozornosti, ki jo bodo deležni moji nastopi, je nekaj, zaradi česar bom preveč vznemirjena, da bi lahko to še prenašala. Ljudje bodo to snemali, šlo bo na splet, preprosto ne bo enaka izkušnja."

Medtem ko so se številni na družbenih omrežjih obregnili ob njen nastop, pa je Gunn pridobila podporo mnogih, ki jim ni bilo vseeno, kako so jo obravnavali, vključno s svojimi kolegi avstralskimi olimpijci in celo predsednikom avstralske vlade.