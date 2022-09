Nepozabno doživetje Junakov in Junakinj Inštituta Zlata Pentljica

Čeprav so bile Stožice na edini septembrski domači evropski tekmi obarvane v modro, so bile misli ekipe Krima Mercatorja zlate. Krimovke so na igrišče stopile z zlatimi pentljicami in v spremstvu Junakov in Junakinj Inštituta Zlata Pentljica, zapustile pa so ga s solzami v očeh. Pa ne zaradi razpleta, ampak zaradi srečanja z malimi heroji, ki so jih spodbujali s tribun.

icon-expand Krim Mercator FOTO: RK Krim Mercator Rokometni klub Krim Mercator se je septembra, ko obeležujemo mesec ozaveščanja o otroškemu raku, znova pridružil akciji Zlati september. Najmlajšim onkološkim bolnikom smo na obračunu proti Vipersu Kristiansandu skušali pričarati nepozabno doživetje. Da bi videli njihove iskrene nasmeške in iskrice v očeh. In, kot poroča uradna spletna stran kluba, uspelo je! Tudi s pomočjo članice ljubljanskega kluba Sare Mitkovič, ki je za zahrbtno boleznijo zbolela pri 13 letih, zdaj pa skupaj z ostalimi Junaki in Junakinjami širi glas najšibkejših, tistih, ki ga sami ne morejo. "Želim si, da bi bili otroci slišani. Želim pomagati najmlajšim, ki se borijo z rakom. Želim, da bi ljudje izvedeli, kako nam je, skozi kaj vse smo morali oziroma moramo iti," je o odločitvi, da deli svojo zgodbo, povedala Sara, ki je še pred štirimi leti v mlajših starostnih kategorijah zastopala barve Krima Mercatorja. Zaradi zdravstvenih težav je, kot poročajo na uradni spletni strani Krima Mercatorja, morala rokometne treninge sicer opustiti, vseeno pa ta šport ostaja njena ljubezen. "Tekme proti Vipersu Kristiansandu ne bom nikoli pozabila. Na igrišče sem pospremila Barbaro Arenhart, kar je bilo posebno doživetje. Pa ne samo zame, ampak tudi za moje prijatelje, ki so spremljali ostale rokometašice," je svoje vtise po prvem domačem evropskem obračunu Krimovk v tej sezoni v izjavi za uradno spletno stran kluba strnila Sara in dodala, da jo veseli, da ne glede na vse, poroča spletna stran ljubljanskega rokometnega evroligaša, ostaja del Krimove družine.