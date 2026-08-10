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Nepozabno EP: Slovenci s srebrom in tremi priznanji

Beograd, 10. 08. 2026 09.33 pred 5 urami 3 min branja 5

Avtor:
Kris Ivančič
Jaka Podvršič

Slovenski rokometaši so v Beogradu spisali eno najlepših poglavij svoje generacije. Na evropskem prvenstvu do 18 let so se prebili vse do velikega finala, kjer jih je čakala Nemčija. Na slovensko žalost so bili Nemci boljši in slavili s 36:27, Slovenci pa so se morali zadovoljiti s srebrno medaljo.

Tri posamična priznanja za slovensko izbrano vrsto do 18 let na EP v Beogradu: Jaka Podvršič – MVP turnirja. Maks Ilc – najboljše desno krilo turnirja. Tjaš Erčulj – najboljši obrambni igralec turnirja.

A čeprav po finalnem porazu ostaja nekaj grenkobe, je jasno: to srebro je zlata vredno. Slovenija je namreč prvič v zgodovini v kategoriji U18 prišla vse do finala evropskega prvenstva in osvojila medaljo. Fantje so skozi celoten turnir dokazovali, da njihova uvrstitev v sam evropski vrh nikakor ni bila naključje. Tekmo za tekmo so kazali kakovost, karakter in predvsem neverjetno borbenost.

Pot do finala je bila vse prej kot enostavna. Ko je šlo zares, so Slovenci pokazali, da se znajo kosati tudi z najboljšimi reprezentancami svoje generacije. Prav zato so bila pričakovanja pred finalom povsem razumljivo velika.

Maks Ilc je bil eden od nosilcev igre v slovenski rokometni izbrani vrsti do 18 let na EP v Beogradu.
Maks Ilc je bil eden od nosilcev igre v slovenski rokometni izbrani vrsti do 18 let na EP v Beogradu.
FOTO: Kris Ivančič

Nemčija je bila v finalu premočna

V odločilni tekmi je Nemčija začela bolje in si postopoma priigrala prednost. Slovenci so se sicer poskušali vrniti v igro, vendar so Nemci znali odgovoriti na vsak slovenski poskus. Končni rezultat je pomenil, da naslov evropskega prvaka odhaja v Nemčijo.

Poraz v finalu je boleč, še posebej po takšni poti, vendar ena tekma ne more izbrisati vsega, kar je ta generacija naredila v Beogradu.

Še več – za slovenski rokomet je bil ta turnir zgodovinski.

Tjaš Erčulj je na evropskem prvenstvu za rokometaše do 18 let v Beogradu pustil odličen vtis.
Tjaš Erčulj je na evropskem prvenstvu za rokometaše do 18 let v Beogradu pustil odličen vtis.
FOTO: Kris Ivančič

Izjemen ekipni uspeh so dopolnila tudi individualna priznanja

Jaka Podvršič je bil izbran za MVP-ja celotnega turnirja, kar je še eno veliko priznanje za slovenskega reprezentanta in dokaz, kako pomembno vlogo je imel pri pohodu Slovenije do finala.

Maks Ilc je bil izbran za najboljše desno krilo prvenstva, s svojimi predstavami pa je dokazal, da je bil eden izmed vidnejših posameznikov turnirja na svojem položaju. Posebno priznanje je prejel tudi Tjaš Erčulj, ki je bil izbran za najboljšega obrambnega igralca prvenstva. Njegove predstave v obrambi so bile pomemben del slovenskega uspeha in še en pokazatelj, da je imela Slovenija na tem prvenstvu izjemno kakovostno generacijo.

Slovenska rokometna izbrana vrsta do 18 let je osvojila srebrno medaljo na EP v Beogradu.
Slovenska rokometna izbrana vrsta do 18 let je osvojila srebrno medaljo na EP v Beogradu.
FOTO: RZS

Prva evropska medalja generacije U18

Ko bo razočaranje po finalu minilo, bo ostalo predvsem dejstvo, ki ga nihče ne more spremeniti. Slovenija je osvojila prvo medaljo na evropskem prvenstvu v kategoriji U18.

To je dosežek, ki bo ostal zapisan v zgodovini slovenskega rokometa. Fantje so dobili izkušnjo igranja velikih tekem, pritiska izločilnih bojev in finala evropskega prvenstva. Spoznali so, kako je igrati proti najboljšim evropskim vrstnikom in kako malo včasih manjka do največjega uspeha.

Danes morda boli. Boli, ker je bilo zlato tako blizu. Boli, ker so verjeli, da lahko naredijo še zadnji korak. In boli, ker je po tako uspešnem prvenstvu težko sprejeti poraz prav v finalu. Toda čez nekaj časa bo ostalo nekaj drugega. Ostala bosta srebrna medalja in zgodovinski finale, predvsem bo ostal spomin na generacijo, ki je pokazala, da ima slovenski rokomet tudi v prihodnosti na koga računati.

Nemčija je osvojila zlato. Slovenija pa je osvojila srebrno medaljo in srca vseh slovenskih navijačev, ki so v Beogradu vsako tekmo pričarali izjemno vzdušje, ki se lahko primerja tudi z velikimi članskimi tekmovanji.

Bravo, fantje! Zapisali ste se v zgodovino slovenskega rokometa.

rokomet evropsko prvenstvo do 18 let slovenska reprezentanca srebrna medalja

'Osvojiti medaljo na EP ni samoumevna stvar'

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KOMENTARJI5

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sukar 1
10. 08. 2026 12.39
Nemce ste že premagali....bravo za odlične igre in srebro
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+7
7 0
obožeobože
10. 08. 2026 12.18
Bravo fantje. Rokometa pri nas ne bo zmanjkalo.
Odgovori
+8
8 0
Ne hodimnavolitve
10. 08. 2026 11.04
Bravo fantje 👏👏👏 ponosni do zvezd 🌠!!! Celjani smo sploh rokometni navdušenci.💪💪💪
Odgovori
+10
10 0
gullit
10. 08. 2026 10.50
Ko tem mladim, nadarjenim fantom, dodamo še največjega talenta Aljuša Anžiča, ki je postavil svetovni rekord proti velesili Norveški na svetovnem prvenstvu in sicer 23 golov na eni tekmi!!!! 24 golov je pa dosegel na eni klubski tekmi. Potem se nam ni za bati za rokometno prihodnost. Slovenija je še vedno valilnica talentov. Čestitke vsem fantom. Lep uspeh ste dosegli, edini poraz šele v finalu.
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+13
13 0
Castrum
10. 08. 2026 10.36
Košarka, rokomet, kolesarstvo, odbojka, atletika....prava in lahko rečemo prva športna nacija, to je Slovenija
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+15
16 1
bibaleze
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