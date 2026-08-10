Nepozabno EP: Slovenci s srebrom in tremi priznanji

Tri posamična priznanja za slovensko izbrano vrsto do 18 let na EP v Beogradu: Jaka Podvršič – MVP turnirja. Maks Ilc – najboljše desno krilo turnirja. Tjaš Erčulj – najboljši obrambni igralec turnirja.

A čeprav po finalnem porazu ostaja nekaj grenkobe, je jasno: to srebro je zlata vredno. Slovenija je namreč prvič v zgodovini v kategoriji U18 prišla vse do finala evropskega prvenstva in osvojila medaljo. Fantje so skozi celoten turnir dokazovali, da njihova uvrstitev v sam evropski vrh nikakor ni bila naključje. Tekmo za tekmo so kazali kakovost, karakter in predvsem neverjetno borbenost. Pot do finala je bila vse prej kot enostavna. Ko je šlo zares, so Slovenci pokazali, da se znajo kosati tudi z najboljšimi reprezentancami svoje generacije. Prav zato so bila pričakovanja pred finalom povsem razumljivo velika.

Maks Ilc je bil eden od nosilcev igre v slovenski rokometni izbrani vrsti do 18 let na EP v Beogradu. FOTO: Kris Ivančič

Nemčija je bila v finalu premočna

V odločilni tekmi je Nemčija začela bolje in si postopoma priigrala prednost. Slovenci so se sicer poskušali vrniti v igro, vendar so Nemci znali odgovoriti na vsak slovenski poskus. Končni rezultat je pomenil, da naslov evropskega prvaka odhaja v Nemčijo. Poraz v finalu je boleč, še posebej po takšni poti, vendar ena tekma ne more izbrisati vsega, kar je ta generacija naredila v Beogradu. Še več – za slovenski rokomet je bil ta turnir zgodovinski.

Tjaš Erčulj je na evropskem prvenstvu za rokometaše do 18 let v Beogradu pustil odličen vtis. FOTO: Kris Ivančič

Izjemen ekipni uspeh so dopolnila tudi individualna priznanja

Jaka Podvršič je bil izbran za MVP-ja celotnega turnirja, kar je še eno veliko priznanje za slovenskega reprezentanta in dokaz, kako pomembno vlogo je imel pri pohodu Slovenije do finala. Maks Ilc je bil izbran za najboljše desno krilo prvenstva, s svojimi predstavami pa je dokazal, da je bil eden izmed vidnejših posameznikov turnirja na svojem položaju. Posebno priznanje je prejel tudi Tjaš Erčulj, ki je bil izbran za najboljšega obrambnega igralca prvenstva. Njegove predstave v obrambi so bile pomemben del slovenskega uspeha in še en pokazatelj, da je imela Slovenija na tem prvenstvu izjemno kakovostno generacijo.

Slovenska rokometna izbrana vrsta do 18 let je osvojila srebrno medaljo na EP v Beogradu. FOTO: RZS

Prva evropska medalja generacije U18