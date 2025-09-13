Ukrajinska deklica je v ruskem napadu izgubila nogi. Zdaj teče maratone

S solzami sreče in ponosno ogrnjena v ukrajinsko zastavo je 14-letna Jana Stepanenko v Tokiu pretekla petkilometrsko tekaško preizkušnjo Friendship Run. Na njenem dresu je pisalo "Unbreakable" – nezlomljiva. Beseda, ki popolnoma opiše dekle, ki je pred tremi leti izgubilo obe nogi v ruskem raketnem napadu na železniško postajo v Kramatorsku.

Jana Stepanenko med pripravami na maraton v Bostonu. FOTO: Profimedia icon-expand

Aprila 2022 je eksplozija v Kramatorsku ubila skoraj 60 ljudi, tudi babico mlade Jane Stepanenko, ki je ostala brez dela obeh nog. Njeno življenje se je v trenutku obrnilo na glavo. Toda namesto da bi se vdala obupu, je našla izhod v teku. "Nikoli prej nisem tekla, zdaj pa je to del mene. Tek mi pomaga zbistriti misli in svetu pokažem, da me ni mogoče zlomiti," je povedala za GiveMeSport.

Njena pot se je začela v Bostonu, enem najzahtevnejših maratonov na svetu. Od takrat redno teče in zbira sredstva za ranjene rojake. Njena zgodba pa je navdihnila tudi nogometni klub Šahtar iz Donecka. Posneli so dokumentarec "Unbreakable" (Nezlomljiva), predsednik Rinat Ahmetov pa je Janini družini kupil stanovanje v Lvovu. Klub jo spremlja na poti, kjer je Jana postala obraz ukrajinske vztrajnosti in upanja.

Svojo bolečino je preoblikovala v dejanja solidarnosti. Kot ambasadorka rehabilitacijskega centra Unbroken je z donacijami z bostonskega maratona pomagala kupiti protezo ranjenemu vojaku Oleksandru Rjasnemu. "Želela sem, da teče tako kot jaz," pravi Jana. Njena življenjska pot je polna izgub – najprej očeta, nato očima in nazadnje lastnih nog. A Jana vedno znova vstane. V Lvovu je simbolno odprla polmaraton, obkrožena z ranjenimi vojaki, in pretekla 70 metrov s svojimi protezami. "Takrat sem spoznala, da lahko tečem kjerkoli," pravi.

Jana Stepanenko FOTO: Profimedia icon-expand