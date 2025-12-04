Nerazrešen položaj pripeljal do blokade vaterpolske zveze

Predstavniki slovenskih klubov so tako rekoč soglasno podprli menjavo vodstva. Razrešeni predsednik Matjaž Štandeker pa je kljub temu na upravni enoti in posledično v Ajpesu vložil ugovore in postopke, s katerimi zvezi preprečuje ureditev statusnih sprememb, so sporočili iz novega vodstva.

Tam trdijo tudi, da Štandeker onemogoča dostop do računov zveze, preprečuje vstop v pisarno ter zavrača primopredajo dokumentacije. Sam meni, da sklepi skupščine niso veljavni.