Nerazrešen položaj pripeljal do blokade vaterpolske zveze

Ljubljana, 04. 12. 2025 13.05 | Posodobljeno pred 1 uro

STA
2

Delegati na skupščini Zveze vaterpolskih društev Slovenije so pred slabima dvema mesecema na izredni skupščini izglasovali Zorana Stevanovića za novega predsednika. Stari predsednik zveze Matjaž Štandeker je sklic in izvedbo skupščine označil za nelegalno, kar je dva meseca pred evropskim prvenstvom v Beogradu pripeljalo do blokade na zvezi.

Predstavniki slovenskih klubov so tako rekoč soglasno podprli menjavo vodstva. Razrešeni predsednik Matjaž Štandeker pa je kljub temu na upravni enoti in posledično v Ajpesu vložil ugovore in postopke, s katerimi zvezi preprečuje ureditev statusnih sprememb, so sporočili iz novega vodstva.

Tam trdijo tudi, da Štandeker onemogoča dostop do računov zveze, preprečuje vstop v pisarno ter zavrača primopredajo dokumentacije. Sam meni, da sklepi skupščine niso veljavni.

Novi predsednik ZVDS Zoran Stevanović zagotavlja, da kljub blokadam zveza pokriva stare dolgove, odplačuje sprotne stroške, skrbi za zbor in pripravo reprezentance, zagotavlja delo selektorja, omogoča normalno delovanje klubov, pripravlja prijave na domače in evropske razpise ter hkrati načrtuje polno udeležbo slovenske reprezentance na EP v Beogradu.

"Slovenskemu vaterpolu bomo vrnili sijaj," pravi Stevanović in obljublja, da bo zveza igralcem, trenerjem in klubom vrnilo pogoje, ki si jih zaslužijo.

bb5a
04. 12. 2025 14.42
A to je mal dodaten vir dohodkov, ker Resnici nekak ne gre dobr?
An?o
04. 12. 2025 14.42
Spet Zoran vpleten in vi bi ga radi izvolili...
