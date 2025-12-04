Nerazrešen položaj pripeljal do blokade vaterpolske zveze

Predstavniki slovenskih klubov so tako rekoč soglasno podprli menjavo vodstva. Razrešeni predsednik Matjaž Štandeker pa je kljub temu na upravni enoti in posledično v Ajpesu vložil ugovore in postopke, s katerimi zvezi preprečuje ureditev statusnih sprememb, so sporočili iz novega vodstva.
Tam trdijo tudi, da Štandeker onemogoča dostop do računov zveze, preprečuje vstop v pisarno ter zavrača primopredajo dokumentacije. Sam meni, da sklepi skupščine niso veljavni.
Novi predsednik ZVDS Zoran Stevanović zagotavlja, da kljub blokadam zveza pokriva stare dolgove, odplačuje sprotne stroške, skrbi za zbor in pripravo reprezentance, zagotavlja delo selektorja, omogoča normalno delovanje klubov, pripravlja prijave na domače in evropske razpise ter hkrati načrtuje polno udeležbo slovenske reprezentance na EP v Beogradu.
"Slovenskemu vaterpolu bomo vrnili sijaj," pravi Stevanović in obljublja, da bo zveza igralcem, trenerjem in klubom vrnilo pogoje, ki si jih zaslužijo.
