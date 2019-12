Neskladja o stroških OI v Tokiu: 11,5 ali 25 milijard evrov?

Obseg odhodkov, povezanih z organizacijo olimpijskih iger, tako ostaja v okvirih napovedi. A s takšno oceno ne soglašajo prav vsi na Japonskem. Računsko sodišče je namreč v reviziji na 177 straneh podalo mnenje, da bodo dodatni stroški OI od 24. julija do 9. avgusta in paralimpijskih iger od 25. avgusta do 6. septembra za skoraj še enkrat podražili skupne stroške.

Obseg dodatnih stroškov naj bi tako znašal kar 8,7 milijarde evrov. K temu znesku pa je treba prišteti še stroške, ki jih bo posredno ali neposredno z igrami imelo mesto Tokio. Ti so ocenjeni na 6,6 milijarde evrov. Osrednja japonska dnevnika Nikkeiin Asahista v skladu s svojimi ocenami skupne stroške olimpijskih in paralimpijskih iger v Tokiu ocenila na približno 25 milijard evrov, kar se sklada z izračuni računskega sodišča.

Kot bi bilo mogoče razumeti, do neskladij v ocenah prihaja zaradi različnega razumevanja, kaj sodi neposredno med odhodke, povezane z OI, in kaj med posredne stroške. Organizatorji so v tem okviru bolj konservativni in zajemajo le neposredne stroške. Dodatne stroške v višini vsaj treh milijard evrov bo prinesla tudi načrtovana selitev maratona in hitre hoje iz poletno subtropsko vročega in vlažnega Tokia severneje na otok Hokaido v Saporo. Za kritje teh stroškov tokijski organizatorji pričakujejo, da bo poskrbel Mednarodni olimpijski komite, ki je tudi izsilil selitev maratonskih preizkušenj.