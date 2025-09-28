V Seulu 'nori na' Janjo Garnbret

Najboljša športna plezalka vseh časov Janja Garnbret je na svetovnem prvenstvu v Seulu navdušila z naslovom dvakratne svetovne prvakinje. Najprej je bila prepričljivo najboljša v težavnosti, nato po trilerju še v balvanih. Za njeno izjemnost v Aziji živijo, plezalni navdušenci množično čakajo na trenutek, ko stopi pod steno, še bolj pa so veseli, če ob zgoščenem urniku najde čas zgolj za njih.

Dan po zaključku svetovnega prvenstva si je vzela čas za zveste podpornike. Že dve uri pred dogodkom, njenim prihodom v šotor namenjen podpisovanju, se je do Korošice vila neskončno dolga kolona plezalnih navdušencev, ki so si želeli spominske fotografije, avtograma. "Ne morem verjeti, koliko ljudi čaka na snidenje z mano," je dejala v enem od video posnetkov, ki so preplavili splet, saj tudi sama ni mogla verjeti, koliko ljudi čaka, da stopi pred njih.