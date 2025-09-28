Svetli način
V Seulu 'nori na' Janjo Garnbret

Seul, 28. 09. 2025 15.24 | Posodobljeno pred 29 minutami

Dvakratna svetovna prvakinja v športnem plezanju Janja Garnbret se bo iz Seula vrnila z novima naslovoma svetovne prvakinje, ampak tudi z nepozabnimi trenutki, ki jim je bila priča dan po finalu v balvanih. Ljudje so ure in ure čakali na snidenje s Korošico.

Najboljša športna plezalka vseh časov Janja Garnbret je na svetovnem prvenstvu v Seulu navdušila z naslovom dvakratne svetovne prvakinje. Najprej je bila prepričljivo najboljša v težavnosti, nato po trilerju še v balvanih. Za njeno izjemnost v Aziji živijo, plezalni navdušenci množično čakajo na trenutek, ko stopi pod steno, še bolj pa so veseli, če ob zgoščenem urniku najde čas zgolj za njih.

Dan po zaključku svetovnega prvenstva si je vzela čas za zveste podpornike. Že dve uri pred dogodkom, njenim prihodom v šotor namenjen podpisovanju, se je do Korošice vila neskončno dolga kolona plezalnih navdušencev, ki so si želeli spominske fotografije, avtograma. "Ne morem verjeti, koliko ljudi čaka na snidenje z mano," je dejala v enem od video posnetkov, ki so preplavili splet, saj tudi sama ni mogla verjeti, koliko ljudi čaka, da stopi pred njih.

Garnbret je v letošnji sezoni nastopila na zgolj petih tekmah, treh preizkušnjah svetovnega pokala, 24-urnem dobrodelnem maratonu in dveh preizkušnjah svetovnega prvenstva. Po olimpijskih igrah je namreč sklenila, da si mora v popolnosti napolniti baterije, da bi lahko v prihodnji sezoni nadaljevala priprave na leto 2028 in olimpijske igre v Los Angelesu.

