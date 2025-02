Nesmisel na rokometni tekmi kadetinj: Napadel sodnika, ubil njegovega dedka

Pred dvema mesecema je na rokometnem obračunu kadetinj med Sanxenxo BM in BM Rasoeiro oče enega od deklet napadel sodnika obračuna. V bran mu je s tribun pritekel njegov 68-leni dedek. Agresivni napadalec ga je udaril in Andres Rico je padel na tla.

Tam je obležal, po prihodu v bolnišnico pa je bil kar dva meseca v komi. Njegova dolga bitka se je zdaj tragično končala z nesmiselno smrtjo. "Po dveh mesecih v komi je umrl Andres, dedek sodnika, ki je bil napaden na rokometni tekmi v Sanxenxu. Družini in prijateljem izrekamo iskreno sožalje. Pri španski rokometni zvezi znova zavračamo vsakršno nasilje v športu in si prizadevamo za njegovo popolno izkoreninjenje," so na družbenih omrežjih zapisali pri španski rokometni zvezi.