Nesreča, ki bi se lahko končala tudi tragično

Tokrat za razliko od prvih dveh relijev njegov prvi zasledovalec ni bil Marko Grossi, saj je ta odstopil v sedmi hitrostni preizkušnji. Pred njo je bil na drugem mestu, a s skoraj 25 sekundami zaostanka za Rokom Turkom. Ta je prevladoval in vodil od začetka do konca, Marko Škulj mu je po sedmi HP sledil na drugem mestu in zaostal za 55,1 sekunde, tretji pa je bil Ivan Hrženjak (Hyundai i20 rally2), ki je imel že 1:46,9 minute zamude.