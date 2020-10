Nesrečni Geraint Thomas zaradi posledic padca končal Giro

34-letnik iz Cardiffa je padel še pred uradnim začetkom tretje etape, potem ko je zapeljal na bidon na cesti. Valižan se je sicer usedel nazaj na kolo in odpeljal etapo do konca. Do vrha vzpona na Etno pa je v primerjavi s favoriti izgubil več kot 11 minut. Dodatne preiskave danes zjutraj so pokazale, da si je Thomas zlomil medenico, česar ponedeljkovo slikanje ni razkrilo. Iz preventivnih razlogov je moštvo Thomasa črtalo s seznama za nastop v četrti etapi. Eden glavnih favoritov za osvojitev Gira je v kronometru do Palerma v prvi etapi zasedel četrto mesto, po drugi do Agrigenta pa je bil v skupnem seštevku tretji.