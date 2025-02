'Nesrečni' Portugalci brez odličja na SP

Francozi so v malem finalu po hudem in enakovrednem boju ukanili trdovratne Portugalce, ki so na letošnjem turnirju dosegli največji reprezentančni uspeh na velikih tekmovanjih. Na SP pred štirimi leti v Egiptu so zasedli deseto mesto, na evropskem prvenstvu pred petimi leti na Norveškem in Švedskem ter v Avstriji so bili šesti, na svojih edinih olimpijskih igrah v Tokiu 2021 pa so zasedli deveto mesto.

Galski petelini so v malem finalu nekoliko lažje zadihali v 23. minuti, ko so prvič na dvoboju povedli za tri gole (15:12). A izbranci portugalskega strokovnjaka Paula Pereire, hkrati prvega moža stroke pri Celju Pivovarni Laško, se niso vdali, v nadaljevanju tekme so papirnatim favoritom iz Francije povzročili veliko sivih las.