Netipična mehiška igra na uvodu SP

Žreb je ekipe v prvem delu razvrstil v osem skupin s po štirimi reprezentancami. Po dve najboljši ekipi vsake skupine bosta napredovali v drugi del in boje za prvih 16 mest, tretje- in četrtouvrščene pa v t.i. Predsedniški pokal za razvrstitev od 17. mesta naprej. Slovenska skupina F se bo po koncu prvega dela križala s skupino E, v kateri nastopajo Češka, Romunija, Angola in Litva. V obeh tekmovanjih nato sledijo četrtfinalni dvoboji.

Na vsaki tekmi jih bo lahko nastopilo 16. Na seznamu Oblakovih kandidatk se nahajajo štiri rokometašice, ki so s svojimi igrami nase že opozorile tudi do te mere, da so si prislužile nastope v članski reprezentanci. Valentina Tina Klemenčič (RK Krim Mercator) je kljub mladosti standardni člen izbrane vrste že daljše obdobje, v katerem je članski dres oblekla 18-krat. Leva zunanja rokometašica Erin Novak (ŽRK Krka Novo mesto) je zbrala sedem članskih nastopov in bila del izbrane vrste na zadnjem članskem svetovnem prvenstvu v Španiji, medtem ko sta vratarka Karin Kuralt (RK Olimpija) in 17-letna levokrilna igralka Nena Černigoj (ŽRK Mlinotest Ajdovščina) oktobra v Stožicah proti Norveški vpisali debitantska nastopa. Spisek slovenskih rokometašic dopolnjujejo Ana Taeng on Čokelc (ŽRK Trgo ABC Izola), Tinkara Kogovšek, Saša Posega (obe ŽRD Litija), Ema Marković, Tia Tomc, Azra Zulić, Nika Dobnik (vse ŽRK Z'dežele), Nika Hilj (ŽURD Koper), Neja Polak, Nika Ocepek (obe RK Krim Mercator), Ivona Barukčič (ŽRK Krka Novo mesto), Lana Artelj, Tjaša Žener (obe RK Zelene doline Žalec), Anja Kolobarič in Dijana Džajić (obe RK Olimpija).

"Priprav je vedno premalo. Zagotovo ne bi imeli nič proti, če bi nas do prvenstva ločilo 10 dni, v katerih bi lahko katero izmed taktičnih zamisli še dodatno uigrali ," na pol v šali pred začetkom tekmovanja za uradno spletno stran RZS pove dobro razpoloženi selektor Oblak in doda: " Na treningih smo dobro delali. Tudi tekmi z Argentino sta mi pokazali določene stvari ."

Na letošnjem SP za rokometašice do 20 let bo prvič v zgodovini nastopilo 32 reprezentanc, ki prihajajo iz petih celin. Skupno bo tako v Celju in Laškem do naslednje nedelje gostovalo okoli 850 članov reprezentanc in osebja Mednarodne rokometne zveze (IHF).

Z reprezentanco iz Južne Amerike so se Slovenke tik pred svetovnim prvenstvom pomerile dvakrat. V soboto so jo v Zrečah premagale s 26:25, minuli ponedeljek pa v Celju klonile s 30:26. " Če pogledamo rezultata proti Argentinkam vidimo, da je bila na prvi tekmi v Zrečah, ko smo prejeli 25 zadetkov, obramba na dobri ravni, v ponedeljek v Celju pa nekoliko slabša. Na drugi tekmi smo sicer namenili počitek Erin Novak, Valentini Klemenčič in Ivoni Barukčič, obenem pa tako dali priložnost ostalim, ki sicer igrajo manj, da se dokažejo in pokažejo, na katero izmed njih lahko računamo ," se na edina preizkusa pred velikim tekmovanjem ozre slovenski selektor.

Tekmi z Argentino sta dali določen vpogled v razmerje moči s tekmicami predvsem za drugo tekmo svetovnega prvenstva, na kateri se bo slovenska vrsta pomerila s Čilom. Ta je na prvenstvu Južne in Centralne Amerike konec letošnjega marca osvojil tretje mesto, Argentinke pa so ga odpravile z 31:20. Prva prepreka na svetovnem prvenstvu prav tako prihaja z ameriškega področja. Mehika se je na tekmovanje prebila v začetku aprila, potem ko je v finalu prvenstva Severne Amerike in Karibov s 30:29 premagala reprezentanco ZDA. "Mehičanke smo po video posnetkih spremljali celotne sklepne priprave. Igrajo netipično obrambo – začnejo s postavitvijo 6-0, končajo pa v formaciji 3-3. Ob tem imajo nekaj telesno izjemno močnih in visokih igralk, na posebnost igre tekmic opozarja Oblak, ki ob tem izpostavi še eno lastnost mehiške igre, ki je v Evropi nismo ravno vajeni: Zelo nekontrolirano prehajajo tudi v fazo strelov, saj se zanje odločajo po vsega treh ali štirih podajah. Igrajo sicer počasi, a ko pridejo v napad, hitro sledi strel, pa naj si bo to iz izdelanega ali neizdelanega položaja. Na ameriškem tekmovanju so s takšno igro v finalu premagale ZDA, tako da očitno tudi takšna igra funkcionira." V slovenskem taboru so zato obilo pozornosti namenili tem specifikam, za kateri ima pripravljen odgovor. "Našo prednost vidimo v igri v hrbet, s čimer mislim na hitre polnasprotne napade, za katere je osnova čvrsta obramba," za spletno stran RZS sporoča Oblak. Prav igra v obrambi bo tisto, na katerem bo na prvenstvu morala sloneti slovenska igra. "Vse izhaja iz igre v obrambi. Iz tega naprej potem lahko dosegamo lahko zadetke, po katerih nam bo vse lažje. V naši igri so še zagotovo prisotne rezerve. Upam, da bomo iz tekme v tekmo igrali bolje in jih tako izkoriščali," doda 52-letni trener, ki z dekleti nastope na tekmovanju začenja brez pritiska.

"Moramo biti realni. Dobro vemo, kako se je zaključilo lansko evropsko prvenstvo. Nehvaležno je napovedovati rezultat, zato smo se res osredotočili le na prvo tekmo z Mehiko. Po koncu sredinega dvoboja se bomo ozrli proti drugemu preizkusu in tako naprej," za uradno spletno stran krovne Zveze še pove slovenski selektor in v isti sapi pristavi: "Edini zastavljen cilj je, da osvojimo enega izmed prvih dveh mest, ki nam omogočata boje v zgornji polovici sodelujočih. Potem bo veliko odvisno tudi od dnevne pripravljenosti in podpore s tribun."

Skupine na SP:

SKUPINA A: Slovaška, Indija, Nizozemska, Japonska

SKUPINA B: Iran, Švedska, Tunizija, Gvineja

SKUPINA C: Argentina, Danska, Črna gora, povabljena reprezentanca

SKUPINA D: Norveška Francija, Brazilija, Južna Koreja

SKUPINA E: Češka, Romunija, Angola, Litva

SKUPINA F: Slovenija, Nemčija, Čile, Mehika

SKUPINA G: Švica, Hrvaška, Kazahstan, Avstrija

SKUPINA H: Poljska, Madžarska, Egipt, ZDA