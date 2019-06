Neuničljivi peščeni kralj: Nadal do 12. lovorike na igriščih Roland Garrosa

Španski teniški igralec je v finalu Roland Garrosa premagal Dominica Thiema (6:3, 5:7, 6:1 in 6:1) in se razveselil še rekordne dvanajste lovorike na OP Francije. Nadal je dobil vse polfinale in finale na igriščih Roland Garrosa, kjer beleži neverjetnih 93 zmag in le dva poraza.

S tem je postal absolutni rekorder v moški in ženski konkurenci po osvojenih grand slam lovorikah na enem prizorišču. Pred letošnjo zmago v Parizu si je namreč ta rekord delil z legendarno Margaret Court (11 osvojenih OP Avstralije). Za Rafaela Nadalaje to bil še dvanajsti osvojeni Roland Garros in skupno 18. lovorika na grand slamih. Pred njim je le Švicar Roger Federer, ki jih ima na svojem kontu 20. "Največji mit v zgodovini? Ne vem, to je neverjetno. Tega se ne da razložiti. Gre za izjemna čustva, gre za sanje. Leta 2005 si nisem mogel nikoli predstavljati česa takšnega," je po zmagi nad Thiemom razlagal Nadal. "Rad bi čestital Dominicu. Igral je zelo dobro, trdo je delal, zato bi mu rad čestital kljub porazu. Tudi sam vem, kako je izgubiti finale. Vem, da boli," je še pristavil Nadal. Dominic Thiem ostaja pri dveh finalih Roland Garrosa, na drugih grand slamih je precej manj uspešen. Na OP Avstralije in Wimbledonu je prišel do četrtega kroga, na OP ZDA pa v četrtfinale.

Nadal je prvič na pesku v Parizu oddal niz Thiemu, a je nato prevzel pobudo in imel dvoboj povsem pod kontrolo. FOTO: AP

Prvi se je do brejka v prvem nizu dokopal Thiem, z zelo dobro obrambo je povedel 3:2, Nadal pa je nemudoma odgovoril z rebrejkom, nato pa se je s težko osvojeno servisno igro prebil v vodstvo s 4:3. Špancu je v osmi igri uspel ključni brejk v prvem nizu, ki ga je nato s potrjeno servisno igro pretvoril v vodstvo z 1:0 v nizih (6:3). Drugi niz je bil precej bolj izenačen, oba igralca sta suvereno držala servisne igre vse do zadnje, dvanajste igre niza, ko se je prvi pod pritiskom zlomil Nadal in z nevsiljenimi napakami poskrbel, da je Thiem dobil niz s 7:5 in izenačil dvoboj na 1:1. To je bil tudi prvi dobljeni niz Thiema v Roland Garrosu proti Nadalu, potem ko jih je prej izgubil vseh deset.

Thiem je po osvojenem drugem nizu osvojil le dve igri. FOTO: AP

Nadal je hitro odgovoril v tretjem nizu in odvzel servis Avstrijcu že v uvodni igri. Brejk je potrdil s suvereno dobljeno servisno igro in povedel z 2:0. Sledila je nova dobra igra na servis Thiema in Španec je še enkrat odvzel servis Avstrijcu (3:0). Brez izgubljene točke je Nadal potrdil brejk in povedel že s visokih 4:0. Thiem je nato uspel dobiti igro, a je Nadal z novim brejkom niz suvereno zaključil z izidom 6:1. V četrtem nizu je Nadal najprej Thiemu ponudil brejk žogico, a jo je uspel ubraniti, nato pa je v drugi igri suvereno prišel do odvzema servisa in povedel z 2:0. Sledila je težko prigarana igra za Nadala, ki je v četrti igri nato zapravil nove tri vezane žogice za odvzem servisa. Thiemu je uspelo znižati izid na 1:3, nato pa je Nadal znova stopil na plin in še enkrat odvzel servis Avstrijcu ter se po dobrih treh urah boja veselil končne zmage s 6:3, 5:7, 6:1 in 6:1.

Rafael Nadal FOTO: AP

Roland Garros, finale:

Rafael Nadal (Špa/2) - Dominic Thiem (Avt/4)6:3, 5:7, 6:1, 6:1