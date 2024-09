Neurje odneslo 'brzinec', številka 20 pristala med drevesi, Turk pa na vrhu

Namesto šest hitrostnih preizkušenj, na katerih bi se moralo na drugi dan dirke pomeriti 91 posadk, se jih je naposled na novogoriškem reliju zvrstilo le pet. Zadnjo hitrostno preizkušnjo je namreč "odneslo" izredno slabo vreme z močnimi sunki vetra, sodro in nalivi, ki so potopili progo. A to ni bil edini pretres sobotne dirke v Novi Gorici. Že zgodaj zjutraj se je namreč zgodil velik preobrat med prvimi tremi, do takrat vodilni Norvežan Mads Østberg je padel na četrto mesto, povedel pa je Slovenec Rok Turk. Zvečer pa je sledil še odstop posadke pod številko 20, ki je z dirkalnikom tik po prihodu v cilj zdrsila s ceste in pristala med drevesi.