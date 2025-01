Neurje prekinilo in preložilo dvoboje v Melbournu

Le kakšno uro po začetku OP Avstralije so se začela neurja in močan dež, kar je preprečilo igro na zunanjih igriščih. Dvoboji, predvideni na treh pokritih stadionih (Rod Laver, Margaret Court in John Cain), so ostali na programu ne glede na zunanje razmere.

Zaradi neurja sta se v dvorano preselila tudi prva zvezdnika Jannik Sinner in Carlos Alcaraz. Italijan in Španec sta trenirala tik drug ob drugem na zelo majhnem prostoru, kot je pokazal videoposnetek organizatorja na omrežju X. Oba bosta tekmi prvega kroga odigrala v ponedeljek.