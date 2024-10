Neuville po napaki pod vprašaj postavil osvojitev naslova?

Vodilni v seštevku sezone svetovnega prvenstva v reliju Belgijec Thierry Neuville (Hyundai) je po polovici sobotnega dela srednjeevropskega relija po veliki napaki zapravil vodstvo in je zdaj četrti. Neuville bi sicer lahko ob zanj ugodnem razpletu na predzadnji postaji svetovnega prvenstva 2024 že v nedeljo prvič v karieri postal svetovni prvak. Na reliju, ki ga gostijo Češka, Avstrija in Nemčija, je Belgijec vodstvo prevzel v petek in ga obdržal do 11. hitrostne preizkušnje.