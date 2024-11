Neuville prvič svetovni prvak, Evansu zadnji reli sezone

Drugi je bil na koncu nekdanji serijski svetovni prvak Francoz Sebastien Ogier (Toyota), ki pa tako kot njegov moštveni sotekmovalec in prvak v letih 2022 in 2023 Finec Kalle Rovanperä ni nastopal na vseh relijih. Zaostal je minuto in 27 sekund, še 22 sekund več pa tretji Francoz Adrien Fourmaux (Ford). Neuville je dirko končal na šestem mestu (+ 6:54).

"Pošteno povedano, to je presenečenje. Ne vem, kaj naj rečem, a mislim, sem si naslov zaslužil. Sezona je bila težka in zahtevna, pa tudi z veliko pritiska," je za prireditelje dirke dejal Neuville.

Drugi in precej bolj dramatičen razplet pa je bil v konstruktorskem seštevku. Po odstopu Tänaka se je obetal tesen boj med Hyundaiem in Toyoto, saj je ekipi v soboto ločilo le 11 točk. A takrat je bila še v prednosti korejska ekipa, japonska pa je danes na domači dirki prav ob koncu poskrbela za preobrat in slavila. Končna razlika pa je bila res majhna, saj so o prvaku odločale le tri točke. Toyota je sezono končala s 561 točkami, Hyundai pa s 558. Za Toyoto je to osmi konstruktorski naslov.

V dirkaškem seštevku so bile razlike večje; nov svetovni prvak Neuville je končal pri 242 točkah, na drugo mesto se je ob ničli Estonca zdaj prebil zmagovalec japonskega relija Evans z 210, Tänak je sezono 2024 končal na tretjem mestu, ostal je pri 200 točkah.

"V nekem trenutku ni bilo videti prav dobro. A na koncu smo zadovoljni, hvala ekipi in sovozniku. Žal mi je le, da se nisem boril za naslov prvaka, mogoče naslednje leto," je po koncu relija dejal Evans.

"Počutim se sijajno. Tako dolgo smo delali za to. Presrečen sem, rad bi se zahvalil vsem, ki so prispevali svoj delež. Velikokrat smo bili res blizu, tokrat pa so se sestavili vsi delčki in uspelo nam je," pa je, preden se je odpravil proslavljat naslov prvaka na zmagovalni oder, dejal Neuville.