Neuville v vodstvu pred zadnjim dnem v Keniji

Thierry Neuville se je danes najbolje znašel v zelo zahtevnih razmerah, saj je dirkače zelo oviral močan naliv. Takamoto Kacuta je povečal zaostanek na 57 sekund, se je pa Belgijcu približal Sebastien Ogier, ki je pridobil eno mesto in zdaj zaostaja še minuto in 15 sekund. V današnjem dopoldanskem delu je reli potekal dokaj mirno, potem ko so v petek pasti slabih cest v oklici Nairobija izkusili številni najboljši. Nekateri so odstopili, drugi pa so si nabrali precej zaostanka.

A popoldanski del z zadnjo hitrostno preizkušnjo v okolici jezera Elmenteita je postregel z razmerami, kakršnih ta rod dirkačev ni vajen. Dobro sta se odrezala Neuville in Ogier, medtem ko je Estonec Ott Tänak (Hyundai) precej izgubil, potem ko se je moral v hudem nalivu soočiti še težavami s povsem zarošenim sprednjim steklom in nedelujočimi brisalci.